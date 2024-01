Officials – December 19, 2023

The Most Reverend William Patrick Callahan, D.D., Bishop of La Crosse, makes the following announcement:

The following priests have been elected to the Presbyteral Council for a three-year term, effective December 19, 2023:



Rev. R. John Swing Diocesan Priests Ordained 1963-1984

Rev. Thomas J. Krieg Diocesan Priests Ordained 1986-1993

Rev. James F. Trempe Diocesan Priests Ordained 1994-1997

Rev. Michael E. Klos Diocesan Priests Ordained 1998-2001

Rev. Timothy J. Welles Diocesan Priests Ordained 2002-2008

Rev. Robert M. Letona Diocesan Priests Ordained 2009-2012

Rev. Alan M. Guanella Diocesan Priests Ordained 2013-2018

Rev. Samuel C. McCarty Diocesan Priests Ordained 2019-2023

Rev. William G. Menzel Senior Priests

Rev. Sengole Vethanayagam International Priests

Rev. Canon Aaron Huberfeld Religious Order Priests