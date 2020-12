December 15, 2020 – Officials

The Most Reverend William Patrick Callahan, D.D., Bishop of La Crosse, makes the following announcement:

The following priests have been elected to the Presbyteral Council for a three-year term, effective December 14, 2020, to December 3, 2023:

Rev. Msgr. Michael J. Gorman Diocesan Priests Ordained 1963-1980

Rev. Msgr. Roger J. Scheckel Diocesan Priests Ordained 1981-1990

Rev. James F. Trempe Diocesan Priests Ordained 1991-1997

Rev. Michael E. Klos Diocesan Priests Ordained 1998-2000

Rev. Derek J. Sakowski Diocesan Priests Ordained 2001-2006

Rev. Justin J. Kizewski Diocesan Priests Ordained 2007-2011

Rev. Daniel E. Oudenhoven Diocesan Priests Ordained 2012-2015

Rev. Kyle N. Laylan Diocesan Priests Ordained 2016-2020

Rev. William G. Menzel Senior Priests

Rev. George Nelson Graham International Priests

Rev. Canon Aaron Huberfeld Religious Order Priests